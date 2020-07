Em Cotia, Fatec tem 160 vagas abertas e Etec oferece 120 vagas

As Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estão com as inscrições abertas para o processo seletivo do segundo semestre. Em Cotia, há 160 vagas para cursos superiores tecnológicos e 120 vagas para cursos técnicos.

Na Fatec de Cotia, localizada na rua Nelson Raineri, 700, no bairro do Lageado, há cursos de gestão empresarial (40 vagas manhã/40vagas noite) e de gestão da produção industrial (40 vagas manhã/40 vagas noite).

Já a Etec, que fica na rua Topázio, 555, no Jardim Nomura, tem 40 vagas para o curso de administração no período noturno, 40 vagas para o curso de contabilidade, também de noite, e 40 vagas para o curso de rede de computadores no período da tarde.

Inscrições

As inscrições no processo seletivo da Fatec vão até o dia 22 de julho, com taxa de R$ 39, no site Vestibular Fatec. Para mais informações, basta entrar em contato por meio do telefone (11) 4616-3284.

Já os interessados nos cursos da Etec têm até o dia 21 para fazer a inscrição, com taxa de R$ 19, no site Vestibulinho Etec. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefones (11) 4148-2099 e 4614-3093 ou no site www.etecdecotia.com.br.

Neste semestre, devido a pandemia de covid-19, a seleção será realizada por meio de análise do histórico escolar e não haverá exame online ou presencial.