Em defesa de Bolsonaro e “valores da família”, Havan deixa de anunciar na Globo

Após dois grupos empresariais paranaenses, nesta quinta-feira (7), a Globo perdeu um anunciante de peso: a rede de lojas Havan anunciou que vai deixar de anunciar na emissora.

A medida ocorre após matéria que cita uma possível relação do presidente Jair Bolsonaro com criminosos envolvidos no assassinato da vereadora carioca Marielle Franco.

Diz a empresa, em nota: “A Havan informa que está suspendendo todas as propagandas que passavam nos programas jornalísticos ‘Bom Dia Brasil’, ‘Jornal Hoje’, ‘Jornal Nacional’, ‘Jornal da Globo’ e nos programas ‘Malhação’ e ‘Caldeirão do Huck’”.

“Não compactuamos com o jornalismo ideológico e também não concordamos com algumas programações da rede Globo, e estávamos sendo cobrados pela sociedade e pelos nossos clientes para tomarmos uma decisão”, declara o empresário Luciano Hang, dono da Havan.

Hang enfatiza que, “enquanto esses programas prestarem um desserviço à nação e não contribuírem em nada com a educação e com o desenvolvimento do Brasil, sendo contra os valores da família brasileira, não voltaremos a anunciar neles”.