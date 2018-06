Em discurso na Câmara, Bruna Furlan detona Trump: “um câncer, nefasto”

Em discurso na Câmara dos Deputados esta semana, a deputada federal Bruna Furlan (PSDB-SP), de Barueri, fez duras críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem chamou de “câncer” e “nefasto”.

As críticas são em decorrência da vinda do vice-presidente norte-americano, Mike Pence, para acompanhar a situação de imigrantes venezuelanos no país.

“Todos sabem da política xenófoba de Donald Trump, chegando ao ponto de cruelmente separar crianças imigrantes de seus pais. Causa estranheza, portanto, que a visita do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, em Manaus, nessa semana, para verificar abrigos de refugiados venezuelanos. #SaudadedoObama”, postou Bruna Furlan em sua página no Facebook junto a um vídeo com o discurso dela contra Trump.

“O presidente Trump saiu de seis pactos internacionais, saiu do Conselho de Direitos Humanos da ONU, da Unesco, do Pacto Mundial de Migração… E vem aqui para visitar abrigos de imigrantes”, discursou a deputada.

Todos sabem da política xenófoba de Donald Trump, chegando ao ponto de cruelmente separar crianças imigrantes de seus pais. Causa estranheza, portanto, que a visita do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, em Manaus, nessa semana, seja para verificar abrigos de refugiados venezuelanos. Veja minha manifestação na Câmara (#saudadedoObama) Publicado por Bruna Furlan Deputada Federal em Quarta-feira, 27 de junho de 2018

“Se eles estão tratando da maneira que estão tratando os refugiados no seu país, que história demagógica é essa de vir aqui visitar abrigo de imigrantes? Se pudéssemos comparar a política exercida pelo presidente Trump com uma doença, seria um câncer. Esse presidente é nefasto, não respeita o ser humano, os direitos humanos”, disparou Bruna Furlan.