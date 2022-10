Em encontro com Michel Temer, Ribamar discute cenário político estadual e nacional

O presidente da Câmara de Osasco, Ribamar Silva (PSD), esteve com o ex-presidente do Brasil Michel Temer, no escritório político no Itaim, na capital paulista. O encontro aconteceu na tarde de quarta-feira (26).

“Estar com um Michel Temer foi uma aula de política e troca de experiências. Com sete mandatos de deputado federal, ele foi presidente da Câmara Federal por três vezes, além de ter sido presidente do Brasil. É uma liderança que nos inspira a fazer sempre uma política séria e voltada para o povo”, publicou Ribamar Silva em suas redes sociais.

Também participaram do encontro o ex-deputado federal por São Paulo, Nelo Rodolfo, e o assessor de Michel Temer, Arlon Vianna.

Ribamar Silva foi o candidato a deputado federal mais votado em Osasco nas eleições de 2022, com 65.219 votos.