Em encontro com moradores, Rogério Lins diz que Jardim Conceição ganhará ecoponto

O Jardim Conceição, em Osasco, receberá um Ecoponto em breve, segundo informou o prefeito Rogério Lins (Podemos), durante encontro do Mutirão Amor por Osasco, realizado com moradores da região, na última quinta-feira (3).

No local os moradores poderão levar materiais inservíveis, como sobras de material de construção, de poda de árvores, móveis velhos, papel, papelão, plástico e vidro para reciclagem. A cidade conta com quatro ecopontos e quatro miniecopontos e os endereços podem ser acessados no portal da prefeitura (www.osasco.sp.gov.br).

“É obrigação da prefeitura cuidar da limpeza da cidade, mas se a população não contribuir para manter as vias públicas limpas todo esse trabalho não vai adiantar. Cuidar da cidade é um dever de todos”, disse o chefe do Executivo.

Durante os dias de mutirão ocorrem ações de zeladoria (poda de árvore, limpeza de bocas de lobo, remoção de entulho e veículos abandonados em vias públicas, tapa-buracos e pintura de faixas de pedestres, entre outros serviços).

Nova UBS no Santa Maria

Rogério Lins também anunciou que a prefeitura deverá construir uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jardim Santa Maria, bairro próximo ao Jardim Conceição, e reafirmou que o bairro Primeiro de Maio receberá uma das duas unidades da Escola do Futuro, que funcionará nos mesmos moldes dos Centros Educacionais Unificados (CEUs), com atividades educacionais e culturais no contraturno escolar, além de piscina, quadras esportivas e teatro. O local também poderá ser utilizado pela comunidade do entorno. A outra unidade será construída no Jardim D’Ávila, na zona Norte.

“Também reformamos diversas escolas e estamos entregando 24 mil notebooks para alunos (3º ao 5º ano) e professores da rede municipal, além de uniformes de inverno. Também melhoramos a merenda escolar e passamos a fornecer mochilas. Entendemos que a escola municipal deve ser tão boa quanto a particular. Se tem algo que ninguém tira de uma pessoa é o ensinamento, a educação”, avalia o prefeito.

Rogério Lins também convidou os moradores para uma reunião que acontecerá dia 17 deste mês na Emeief Professor Renato Fiuza Teles com profissionais da Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar, que vão falar sobre o programa Famílias Fortes.