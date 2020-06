Em fase de teste, Zona Azul Digital começa a funcionar em Barueri

A Zona Azul Digital começou a funcionar em Barueri na quinta-feira (25). Quem estacionar na praça em frente ao Ganha Tempo Municipal ou nas alamedas Cauaxi e Madeira já pode utilizar o serviço, que está em fase de testes.

A tecnologia foi desenvolvida e implantada pelo Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) em parceria com a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (SSMU), por meio do Demutan, que administra o estacionamento rotativo. Entre as vantagens do novo sistema estão a rapidez no atendimento, redução de custos com papel, agilidade na fiscalização e eliminação de fraudes.

Nesta etapa, o motorista estaciona o veículo, vai ao guichê da Zona Azul e efetua o pagamento de acordo com o tempo de permanência no local. A novidade é que a placa do veículo é registrada no sistema utilizado pelos agentes e o condutor não precisa colocar um cartão no vidro do carro.

No guichê, o motorista recebe apenas o comprovante do pagamento. O Demutran, por sua vez, dispõe de uma tecnologia de cunho fiscalizatório para escanear a placa do veículo e identificar se a permanência do veículo no local está regular ou não.

Futuramente, de acordo com o CIT, o projeto contará com dois aplicativos: o que já está sendo utilizado pelo Demutran e um outro, que será disponibilizado ao cidadão. Este, em versões para Android e IOS, vai permitir a compra de tíquetes online, verificar créditos disponíveis, créditos utilizados e detalhes de onde e em qual período foram utilizados.

Mesmo com a implantação da Zona Azul Digital, as cabines de atendimento serão mantidas nas praças para as pessoas que não optarem por usar a tecnologia em seu celular.

Zona Azul no município

As regras do estacionamento rotativo em Barueri não mudaram com a modernização do sistema. O valor da hora é de R$ 2. Além disso, o tempo máximo de permanência na área é de duas horas; cada tíquete dá direito a uma hora no local, caso o cidadão precise de mais uma hora, basta comprar mais um tíquete, agora virtual.