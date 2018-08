Em greve, servidores acampam na Prefeitura de Cotia

Os servidores municipais de Cotia fizeram mais uma manifestação nesta segunda-feira (6). Eles estão em greve desde a última segunda-feira (30) contra a retirada de direitos. Na tarde de hoje, um grupo de funcionários entrou no prédio da Prefeitura e montou acampamento para pressionar o prefeito Rogério Franco (PSD).

Publicidade

“Servidores que conseguiram entrar no prédio da Prefeitura deliberam por pernoitar no Paço em ato de repúdio ao governo. É revoltante a atitude do senhor Rogério Franco em não receber o funcionalismo”, afirma o Sindicato dos Servidores (Sintrasp).

Os funcionários do município reivindicam reposição das perdas salariais, manutenção dos direitos a quinquênio e sexta parte, entre outros, que foram suprimidos com as últimas reformas da administração municipal, e pauta permanente de negociação.

O prefeito Rogério Franco declarou, em vídeo: “Não vamos voltar atrás das nossas decisões”.