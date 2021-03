Em Itapevi, IBGE abre 212 vagas temporárias abertas para o Censo 2021

O IBGE retomou dois editais para contratar temporariamente mais de 204 mil pessoas no país para trabalhar na coleta do Censo Demográfico 2021. Em Itapevi, são oferecidas 212 vagas.

Na região, o número de vagas temporárias abertas ultrapassa 2 mil. Em Itapevi, são 193 oportunidades para recenseador e 19 vagas para agente censitário. Também há reserva de vagas para pessoas com deficiência.

A remuneração dos recenseadores será por produção e o salário para agente censitário será de até R$ 2.100. Para a função de recenseador, é preciso ter nível fundamental completo. Já para o cargo de agente censitário, o único requisito exigido pelo IBGE é o ensino médio completo.

Inscrições nas vagas temporárias do IBGE em Itapevi:

As inscrições para as vagas de agente censitário vão até 15 de março. Já para recenseador, as inscrições serão realizadas até 19 de março. Os interessados devem se inscrever no site do organizador do processo seletivo: www.cebraspe.org.br.

A taxa de inscrição é de R$ 39,49 para agente censitário e R$ 25,77 para recenseador e poderá ser paga pela internet ou fisicamente, em qualquer banco ou casa lotérica. No ato da inscrição, o candidato poderá escolher a cidade onde fará a prova e a função desejada.

