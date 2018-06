Em Itapevi, milhares se reúnem para ver jogo do Brasil em telão na Praça 18

Em Itapevi, milhares se reúnem para ver jogo do Brasil em telão...

Milhares de pessoas se reuniram na Praça 18, em Itapevi, para assistir ao jogo da seleção brasileira contra a Sérvia na tarde de hoje (27), pela terceira e última rodada da primeira fase da Copa do Mundo.

Além de telão de LED, a Prefeitura organizou na Praça 18 uma série de atrações, como apresentações municipais, food trucks e banheiros químicos para os munícipes se reunirem na torcida pelo Brasil.

“Vamos aproveitar a Copa para fazer com que o município seja referência de consumo e lazer”, diz Mauro Martins Jr., secretário de Desenvolvimento Econômico de Itapevi. “O aumento da circulação de pessoas na Praça vai fortalecer o comércio da nossa cidade”, afirma.

O prefeito Igor Soares postou nas redes sociais um vídeo mostrando a empolgação da torcida em Itapevi.

É de arrepiar, povo de Itapevi faz bonito na Praça 18. #EuAmoItapevi

#VaiBrasil

Em campo, a seleção brasileira fez a alegria dos torcedores e, em sua melhor apresentação na primeira fase, derrotou a Sérvia por 2 x 0, gols de Paulinho e Thiago Silva, ficando em primeiro lugar no grupo E, com 7 pontos, seguido da Suíça, com 5.

Nas oitavas de final, o Brasil encara o México, na segunda-feira, às 11h, onde outra vez deve haver uma animada festa dos itapevienses na Praça 18.