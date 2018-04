Em Itapevi, Skate Park vai reunir skate, bike, patins e basquete de rua; veja o projeto

A população de Itapevi vai ganhar um novo espaço de esporte e lazer: o Itapevi Skate Park, que ficará no lugar do antigo Centro de Referência da Juventude (CRJ), na Cohab, ao lado do CIEF (Centro Integrado de Educação Básica).

O projeto está sendo finalizado pela Prefeitura, mas já há algumas definições. Com 1.900m² de área, o Itapevi Skate Park deve ter uma pista de skate com bowl (pista parecida com uma piscina), área para prática de BMX flatland e obstáculos street, além de um mini-street ball para a prática de basquete de rua.

Este será o primeiro skate park da história de Itapevi. De acordo com a Prefeitura, “será um passo importante para transformarmos Itapevi em referência na modalidade”.

O local também terá arquibancada, espaço de convivência e concha acústica para apresentações musicais e artísticas, vestiário e banheiro com acessibilidade para pessoas com deficiência e 10 vagas de estacionamento.

No dia a dia, o Itapevi Skate Park poderá ser usado de forma compartilhada não só por skatistas, mas também por atletas de BMX, patins e outras modalidades, bem como grupos de dança e música hip-hop e outros movimentos.

A Secretaria de Planejamento está formatando o projeto executivo, para em seguida dar encaminhamento ao processo licitatório de construção do equipamento. Ainda não há previsão de início das obras.

Rotatória da Cohab

O Itapevi Skate Park irá substituir a antiga pista de skate da rotatória da Cohab, que dará lugar a obras para melhorar o trânsito de automóveis na região.

Durante os estudos do projeto, técnicos da administração municipal ouviram skatistas e lideranças de movimentos culturais da cidade sobre a construção do novo equipamento. Foram realizadas duas reuniões, em março, no Paço Municipal.

No primeiro encontro, a Prefeitura se comprometeu a estudar a viabilidade do projeto apresentado pelos skatistas e, em comum acordo, definiram a área onde será construída a pista.

Na reunião seguinte, ficou decidido, em comum acordo, que o projeto sugerido pelos skatistas será de fato ajustado às dimensões físicas do CRJ, após feitos os estudos técnicos necessários.

“O aspecto fundamental da reunião foi de conseguirmos aprovar o projeto em parceria com os skatistas e os grupos culturais da cidade”, diz o secretário de Esportes, Lazer e Juventude de Itapevi, Claudio Dutra.