Em Osasco, câmeras inteligentes já ajudaram a recuperar pelo menos três carros roubados

As mais de 300 câmeras de segurança inteligentes do Centro de Operações Integradas (COI) de Osasco já ajudaram a recuperar pelo menos três veículos roubados na primeira semana com a nova fase do sistema em funcionamento.

Na manhã desta quinta-feira (16), os agentes do COI monitoravam um Renault Sandero furtado dia 7. Equipes da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) fizeram a interceptação do veículo, a partir do acionamento do COI, e conduziram o motorista para a delegacia para demais procedimentos.

O sistema de monitoramento por câmeras em Osasco conta com o Sistema Integrador, um software que integra a atuação da Guarda Civil Municipal, do Departamento de Trânsito, da Defesa Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com “cercamento eletrônico” nas principais entradas e saídas do município.

O sistema é composto por câmeras de monitoramento de alta capacidade e semáforos inteligentes em pontos estratégicos, central semafórica em tempo real nos cruzamentos, radiocomunicação digital para todos os agentes de campo e viaturas, solução de rastreamento e gestão de viaturas, sistema de atendimento e despacho de ocorrências, entre outros, permitindo coordenar a atuação das forças de emergências para atendimento às ocorrências, com regras automatizadas e com baixa interferência humana.

Além disso, o sistema de segurança permite uma visão 360º da cidade, com gestão mais eficiente e melhoria considerável em segurança pública e mobilidade. A inteligência na segurança pública, por meio de câmeras de monitoramento, é uma importante ferramenta no combate à criminalidade, afirma o prefeito Rogério Lins.

“Com a criação do COI e toda a tecnologia aplicada na operação, Osasco estará preparada para a prevenção e repressão da criminalidade, na atuação eficiente em casos de incidentes, na prestação de serviços emergenciais e na mobilidade urbana sustentável”, disse o chefe do Executivo.

Parceria com as polícias Civil e Militar

As imagens captadas pelas câmeras de monitoramento contribuem para os trabalhos de investigação e também para traçar as ações de policiamento ostensivo e preventivo. De acordo com o secretário de Segurança e Controle Urbano, José Virgolino, há uma parceria com as polícias Civil e Militar, que já lançaram mão das imagens do COI para esclarecer ocorrências.

“As polícias são parcerias e têm total acesso às informações. Temos muito material que contribui e facilita o trabalho das polícias nas ruas”, disse.