Em Osasco, campo de futebol na Cidade das Flores também vai ganhar grama sintética

Mais um campo de futebol de Osasco será reformado e ganhará gramado sintético. Na segunda-feira (13), a Prefeitura iniciou as obras de revitalização no campo do São Pedro, que fica na avenida Pinheiros, na Cidade das Flores.

A reforma inclui implantação de sistema de drenagem, iluminação de Led, novo alambrado, pintura e melhorias nos vestiários e nos bancos de reservas, além da grama sintética. As muretas que ficam ao redor do campo serão grafitadas, em parceria com a Secretaria da Cultura.

A conclusão das obras está prevista para até 120 dias. “O campo São Pedro é tradicional e recebe diversos times que vem se dedicar ao futebol de várzea e à atividade física. Além disso, [a reforma] vai valorizar ainda mais o bairro, contribuindo ainda mais com o esporte na vida da criançada”, disse o secretário em visita ao local, no sábado (11).

As obras fazem parte do projeto de revitalização dos campos de futebol amador da cidade, que já beneficiou os campos do Ayrosa, Ford (Presidente Altino), Corintinha (Vila Yara) e do CEU Bonança.