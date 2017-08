Em construção em Quitaúna, Osasco, o conjunto habitacional Miguel Costa vai beneficiar 960 famílias com novas moradias. Com previsão de entrega para 2018, segundo a prefeitura, a obra é realizada por meio de parceria entre a administração municipal e o governo federal, com os programas Minha Casa Minha Vida e PAC 2.

O projeto beneficiará 400 famílias que anteriormente estavam assentadas irregularmente no local e mais 560 provenientes dos programas de urbanização do Rochdale e do Jardim Santa Rita.

No sábado, 1º, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), esteve no local para acompanhar de perto a evolução da execução do projeto.

A empresa contratada para construir os apartamentos tem prazo contratual para entregar as unidades até dezembro de 2018, mas o prefeito de Osasco acredita, pelo andamento do projeto, que as famílias serão contempladas antes.

“Os apartamentos devem ficar prontos em abril de 2018, depois demora mais um tempinho para a regularização da documentação. Acho que entregamos antes do final do ano que vem”, disse Rogério Lins.

De acordo com a prefeitura, no conjunto habitacional Miguel Costa serão sete condomínios construídos em uma área de 98 mil m², sendo 48 torres de 4 andares de apartamentos com 51 m2. Cada condomínio terá área de lazer própria, com quadra poliesportiva, arborização e projeto paisagístico.

Outros projetos habitacionais

Além do conjunto habitacional Miguel Costa estão em andamento em Osasco projetos habitacionais como o conjunto residencial José Camaroto, também em Quitaúna, que por meio de uma parceria entre Prefeitura, Associação Viva Quitaúna e programa Minha Casa Minha Vida está sendo possível a construção de 208 apartamentos.

Além disso, o prefeito Rogério Lins entregou em março 48 unidades no Colinas D’Oeste e nos próximos dias, entregará mais 21, no mesmo bairro. Estão em construção também 20 unidades no rochdale que atenderão famílias que já foram removidas da área BJ.

Audiência com o ministro das Cidades

Recentemente o prefeito Rogério Lins esteve em Brasília, em audiência no Ministério das Cidades, reivindicando junto ao ministro Bruno Cavalcanti de Araújo investimentos para concluir a urbanização do Jardim Santa Rita, além de construção de moradias e novas parcerias para o Programa Minha Casa Minha Vida.