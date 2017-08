Em Osasco, espaço oferece diversos cursos gratuitos de teatro, ballet, violão e dança, entre outros

A Escola de Artes “César Antonio Salvi”, em Osasco, está com inscrições abertas até 31 de agosto, para diversos cursos voltados para jovens e adultos.

Publicidade

Entre as opções de cursos estão: Aquarela, Arte para Criança, Atelier Avançado, Caricatura, Desenho I e II, Estudo de Figura Humana, Figurino, Formação dos Professores, História da Arte, Introdução à Pintura, Modelagem e Escultura, Modelagem em Argila, Pintura, I e II. Também estão abertas as inscrições para os cursos de Teatro, Música, Violão, Dança Livre, Ballet Moderno, Dança do Ventre e Oficina de Street Dance.

Já em setembro, a Escola de Artes abre inscrições para os cursos de Dança para Teatro Musical, Clown, DJ, Oficina de Malabarismo e Oficinas de Canto.

Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar documento de identidade (RG) e comprovante de residência originais.

As vagas são limitadas. Para mais informações, basta entrar em contato com a Escola de Artes, pelo telefone 3682-5955.

Publicidade

A Escola de Artes César Antonio Salvi está localizada na Rua Tenente Avelar Píres de Azevedo, 360, Centro de Osasco.

Serviço

Escola de Artes César Antonio Salvi: Rua Tenente Avelar Píres de Azevedo, 360, Centro de Osasco

Telefone: 3682-5955

*Atualização:

Nota da Secretaria de Cultura de Osasco

Publicidade

“A campanha de inscrições para os cursos ministrados na Escola De Artes César Antonio Salvi foi um grandessíssimo sucesso!

Infelizmente, algumas vagas se esgotaram um dia depois de abrirem, devido a grande procura.

Mas a notícia boa é que ainda tem vaga para alguns cursos e há uma lista de espera para muitos outros:

***LEIA COM ATENÇÃO AS INFORMAÇÕES***

Ainda há vagas para:

 Figurino;

 Dança do ventre kids;

 Dança Brasileiras;

 Desenho II;

 Figura Humana;

 Caricatura;

 Introdução a Pintura;

 Pintura I;

 Pintura II;

 Atelier Avançado;

 Formação de Professores.

Lista de espera aberta para:

 Dança para teatro Musical;

 Clown;

 Malabares;

 Oficina de canto;

 Oficina de Dj;

 Oficina de Teatro;

 Oficina de Graffiti;

 Teatro Musical;

 Oficina de Canto: Ritmo e Poesia.

***Não se esqueçam, as matrículas estão abertas apenas para os cursos acima, alguns do vídeo abaixo já estão com vagas encerradas!***

Publicidade

Para se matricular, você deve comparecer à Escola de Artes, portando documento de identidade original e comprovante de residência.

Ainda tem dúvidas sobre os cursos? Então liga pra gente! 11 3682 5955.”