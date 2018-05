Em Osasco, estuprador fingiu ser motorista de aplicativo para atrair vítimas para o carro

Um homem de 58 anos fingiu ser motorista de um aplicativo de transporte para atrair vítimas para seu carro. Ele estuprou uma mulher e tentou abusar de outra, em Osasco, na quarta-feira, 16.

Publicidade

No crime, ele teria usado um veículo do irmão, que está nos Estados Unidos. O estuprador agia se apresentando como motorista do aplicativo a mulheres paradas na calçada.

Após uma das vítimas entrar no carro, ele a levou para uma casa em Osasco, onde a estuprou.

Outra vítima, mesmo sob forte ameaça, conseguiu fugir bater no braço dele e fazer a arma que ele apontava para ela cair no chão. Em seguida, a mulher se jogou do veículo em movimento e conseguiu fugir.

Após denúncia das vítimas, a polícia conseguiu localizá-lo. O criminoso trabalhava como serralheiro e já tinha passagens na polícia por roubo e por estupro. Ele cumpriu pena de 15 anos.

.….

Leia também:

Dia das Mães trágico: duas mulheres são mortas pelos maridos na região

Lindoso apresenta na Câmara de Osasco Moção de Aplauso à mãe PM que matou assaltante

Traficante internacional preso com US$ 3,4 milhões em casa em Osasco teria movimentado R$ 500 milhões

……