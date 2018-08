Em Osasco, homem diz que matou após briga de trânsito porque foi agredido

Na manhã desta quinta-feira (2), investigadores da Delegacia Seccional de Osasco prenderam o suspeito de ter assassinado um homem a tiros no dia 19 de julho, no Centro da cidade, após uma briga de trânsito.

Identificado apenas como Carlos, ele afirmou que matou por vingança, após ter sido agredido pela vítima, identificada como Wagner, segundo matéria do jornal Diário da Região.

Carlos foi preso em sua casa, no Jardim Cipava. Em depoimento, afirmou que, três dias antes do crime, houve um desentendimento entre ele e Wagner na avenida Sport Club Corinthians Paulista.

Ele relatou que, após parar seu veículo, um Fiesta, no farol amarelo, Wagner se irritou, começou a xingá-lo, desceu de seu Uno com um bastão de beisebol e quebrou o veículo de Carlos.

Então, Carlos descobriu o endereço de Wagner e, três dias depois, foi até a casa dele, na rua Mario Pinto Serva, no Centro de Osasco, e o executou com seis tiros, quando saia de casa, com o mesmo Uno que dirigia no momento da briga.

O assassino já havia cumprido 15 anos de prisão por roubo. A polícia continua as investigações para saber como ele descobriu o endereço de Wagner e a possível participação de outras pessoas no crime.