Em Osasco, mãe quase pula de carro em movimento com bebê no colo para fugir de agressões do ex

Dois guardas civis municipais de Osasco que salvaram uma mãe que se preparava para pular de um carro em movimento com o bebê no colo para fugir de agressões do ex-companheiro receberam elogios públicos na edição desta quarta-feira (5), da Imprensa Oficial do Município (IOMO).

publicidade

A ocorrência aconteceu em fevereiro. Os GCMs Eliane da Silva Teles Dantas, Jair Ulisses Vasconcelos e Loidesine Mendes de Carvalho Junior faziam ronda pelo Jardim Veloso quando avistaram um veículo em alta velocidade com a porta do passageiro parcialmente aberta. Foi dada ordem de parada e, após o carro parar, uma jovem desceu correndo do veículo com o bebê no colo pedindo socorro aos guardas.

Ela relatou que o motorista era seu ex-companheiro, que estava muito alterado por ciúmes, proferindo ofensas e ameaças. A mulher pedia para ele parar, pois queria descer do carro, mas ele acelerava e agia de modo cada vez mais agressivo, o que fez com que ela, em pânico, pensasse em pular do veículo em movimento. Ambos foram encaminhados pelos guardas à delegacia.

publicidade

“Se não fosse pela atenção e ação imediata dos GCMs, o desfecho da ocorrência poderia ser trágico, mas graças a competência, habilidades e atitude dos guardas, duas vidas foram salvas”, destacou o comandante da GCM de Osasco, Raimundo Pereira Neto, no elogio público desta quarta (5) aos guardas que participaram da ocorrência.