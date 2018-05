Em Osasco, Operação “Don Juan” prende homens seduziam e davam golpes em mulheres

Policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) deflagraram, na manhã desta sexta-feira, 4, a operação “Don Juan”, com vistas a cumprir 11 mandados de prisão (contra nove homens nigerianos e 2 mulheres), além de busca e apreensão, nas cidades de Osasco, São Paulo e Santa Isabel. A operação contou com o apoio de mais de 90 policiais civis.

O objetivo da operação é desarticular uma organização criminosa especializada em aplicar golpes em mulheres. Redes sociais e aplicativos de relacionamento eram utilizados para atrair as vítimas.

Segundo o apurado durante as investigações, os criminosos criaram perfis falsos utilizando fotografias de belos homens e induziram as vítimas mulheres a erro. Elas eram seduzidas pelos criminosos que se passavam por homens estrangeiros, de profissões de destaque.

Posteriormente os falsários aplicavam um golpe solicitando ajuda financeira para supostamente poderem viajar ao Brasil para visitá-las.