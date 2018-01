Em Osasco, PM prende ladrões em flagrante com 300 kg de fio de cobre

Em Osasco, PM prende ladrões em flagrante com 300 kg de fio...

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, realizou na noite de terça-feira, 2, na Avenida Dos Autonomistas, altura do número 1.496, Centro de Osasco, a prisão de dois indivíduos por furto qualificado tentado.

Publicidade

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, a equipe de policiais visualizou dois indivíduos em atitudes suspeitas próximos às dependências da antiga empresa ABB. Ao serem abordados, foi localizado com ambos um total de 300 Kg de fio de cobre.

Os suspeitos foram encaminhados ao 5º Distrito Policial e permanecem à disposição da Justiça.