Em Osasco, reintegração de posse nesta quinta deve afetar 500

A Polícia Militar deve realizar na manhã desta quinta-feira, 27, ação de reintegração de posse em um terreno ocupado no Jardim Padroeira, em Osasco. O local, que pertence à Prefeitura, é uma área de proteção ambiental, segundo informou a PM.

O terreno tem, em média, 200 construções para habitação, a maioria em fase inicial ainda não habitada, de acordo com a polícia. A reintegração deve afetar cerca de 500 pessoas.

Cerca de 150 PMs do efetivo do 14º Batalhão de Policiamento Metropolitano, com apoio do 5º Batalhão de Ações Especiais (BAEP), devem participar da ação.

Em comunicado, a PM afirmou que a reintegração foi planejada junto a outros órgãos do estado e da Prefeitura e houve aviso prévio aos ocupantes do terreno, que foram orientados a realizarem inscrição nos programas de habitação da Prefeitura. “Não é esperada resistência da população à operação a ser realizada”.

Além disso, “o terreno trata-se de área de risco para as pessoas que ali intentam residir, por encontrar-se às margens de um córrego”.