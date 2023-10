Em Osasco, servidores aposentados e pensionistas começam a receber benefício de até R$ 700

Os quase cinco mil aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência do Município de Osasco (IPMO) com rendimentos até seis salários-mínimos começam a receber neste mês de outubro o “Auxílio Melhor Idade”. O depósito no cartão de bandeira Verocard será realizado todo dia 20 de cada mês, de acordo com a administração municipal.

De acordo com o Projeto de Lei nº 21/2023, de autoria do vereador Carmônio Bastos, aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Rogério Lins, terão direito ao auxílio de R$ 700 os que recebem proventos e pensões de até três salários-mínimos e de R$ 585,00 os que recebem até seis mínimos.

Os aposentados e pensionistas do IPMO que têm direito ao benefício já podem retirar o cartão na sede do instituto (Rua Avelino Lopes, 70, centro), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Os que se encontram acamados ou internados receberão os cartões em casa. A entrega será feita por um assistente social do IPMO. Os que atualmente residem em outros municípios do Estado ou em outras cidades brasileiras receberão o cartão via Correios.

Segundo explicou o presidente do IPMO, Francisco Cordeiro, com o Auxílio Melhor Idade, os aposentados e pensionistas do instituto poderão usar o cartão em supermercados (para compra de alimentos), em farmácias (remédios e produtos de higiene), e para comprar o gás de cozinha.

Segundo Cordeiro, a maioria dos 4.845 aposentados e pensionistas com direito ao auxílio recebem proventos mensais de até três salários-mínimos. O IPMO tem atualmente 5.948 aposentados e pensionistas. Entre os servidores da ativa, 15.331 são vinculados ao instituto.

A cerimônia de lançamento do auxílio aconteceu na última terça-feira 3/10, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, no bairro Km 18, e contou com as presenças do prefeito Rogério Lins, do próprio Francisco Cordeiro, e de grupos de aposentados e pensionistas.