Em Osasco, UBS do Jardim Mutinga será fechada para reforma

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Otacílio Firmino Lopes, que fica no Jardim Mutinga, em Osasco, será fechada a partir de segunda-feira (15) para obras de reforma e modernização.

As obras devem durar seis meses, de acordo com a administração municipal. Neste período, os moradores serão direcionados a UBSs próximas, como a UBS Carmeno Naghy (Rua Guilherme Luiz de Carvalho, 90, Jardim D’Ávila) e UBS Márcio Valdevino Batista (Rua Ribeirão Pires, 52, Vila Menck).

Para receber os pacientes da UBS Mutinga, o horário de atendimento na UBS do Jardim D’Ávila, que é das 7h às 16h, será estendido até as 20h.

Obras na Saúde

A reforma da unidade integra um pacote de obras na área da Saúde. A Prefeitura de Osasco já entregou modernizadas as UBSs Munhoz Júnior, Vila Menck, Olaria do Nino, Metalúrgicos, Vila Yolanda, Padroeira, Vila Ayrosa, Novo Osasco, Três Montanhas, Jardim Roberto, Conceição e Maria Gatti, além de reconstruir as UBSs Jardim Rochdale, Jaguaribe, Presidente Altino e Vila Yara.

Atualmente, estão em obras de modernização a UBS Jardim Baronesa e o Pronto-Socorro Osmar Mesquita. As intervenções devem ser concluídas nos próximos meses, ainda segundo a administração municipal. A Prefeitura de Osasco também está construindo a UBS do Jardim Bonança, a primeira do bairro, e que será entregue neste sábado, com show do Raça Negra.