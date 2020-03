Em quarentena, Simone faz faxina em sua mansão em Alphaville: “Estou acabada”

Em quarentena devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), a “coleguinha” Simone, da dupla sertaneja Simone & Simaria, tirou o último final de semana para dar uma faxina na mansão onde mora, em Alphaville.

Nas redes sociais, Simone mostrou o resultado impecável da limpeza que fez e reclamou também de calos nas mãos e cansaço. “Estou acabada, o que eu limpei essa casa! Limpei a casa o dia todo. Só falta limpar o deck, lá atrás também… Vai pelo menos três horas da minha vida pra limpar aquele deck. É o que tem pra fazer nessa quarentena: limpar a casa”, disse a cantora.

No decorrer do vídeo, Simone vai mostrando a casa limpa e organizada, mas um detalhe chamou a atenção de seus seguidores. Os enfeites natalinos permanecem intactos na casa da sertaneja. Além do corrimão decorado com enfeites natalinos, a árvore de Natal da coleguinha continua montada na mansão da cantora.

Publicidade

…

Leia também: