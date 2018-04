Em SP, nigeriano seduzia solteiras endinheiradas pela internet para aplicar golpes

A Polícia Civil prendeu, na quarta-feira, 18, o refugiado nigeriano John Ugochukwu Chukwujekwu, 36 anos, ele é suspeito de aplicar o golpe “Don Juan”, seduzindo, pelo Facebook, mulheres solteiras de classe média alta para aplicar golpes nelas. Foragido da Justiça, ele morava em Pirituba, bairro paulistano que faz divisa com Osasco.

Publicidade

John tinha diversos perfis na rede, se passando por executivo, militar e até príncipe africano, de acordo com a polícia.

O alvo dele eram mulheres solteiras com mais de 40 anos e boas condições econômicas. Ele adicionava as potenciais vítimas como amigas na rede e as seduzia a fim de manter um suposto relacionamento virtual, até que uma hora ele arrumava uma desculpa para pedir dinheiro emprestado e, quando conseguia, “sumia”.

A polícia suspeita que John fazia parte de uma quadrilha especializada neste tipo de golpe que atuaria em todo o país e que mais três homens fazem parte do grupo. A companheira dele Graziele Marcolino, 34 anos, é suspeita de ajudar nos golpes e também foi presa.

John chegou ao Brasil em 2013 e pediu asilo político em 2014, alegando que fugia do terrorismo do Boko Haran. Foi preso três meses após conseguir permissão provisória para ficar no país a caminho de embarcar em um voo para a África do Sul com quase dois quilos de cocaína escondidos na roupa.

Publicidade

Ele foi condenado na 5ª Vara Federal de Guarulhos a cinco anos de prisão. Desde então, John era foragido da Justiça e constava na lista de procurados da Interpol.

Com informações do R7