Em vídeo Graciele Lacerda mexe no celular e mostra mais do que devia

Em vídeo Graciele Lacerda mexe no celular e mostra mais do que...

Graciele Lacerda, a noiva de Zezé Di Camargo, deixou escapar mais do que deveria em um vídeo seu no Instagram. A jornalista estava ensinando seus seguidores como acessar ao seu site de roupas, quando acabou mostrando o histórico do seu celular.

Sem querer, Graciele exibiu rapidamente o histórico do seu celular, e entre as visitas mais frequentes feitas em seu aparelho estava o Xvideos, um dos principais sites de compartilhamento de vídeos pornográficos do mundo.

O momento foi extremamente rápido e possivelmente alguns seguidores da Graciele não tenham visto, mas os internautas não deixaram o momento passar despercebido nas redes!