Em vídeo, Pyong explica porque está sempre com a mesma roupa no BBB20

Após duas semanas, Pyong Lee apareceu pela primeira vez com uma camisa diferente no BBB20. O “brother” chamou a atenção na noite desta quarta-feira (5) por ter usado uma camisa laranja. Em seguida, a sua equipe fora da casa soltou um vídeo (veja abaixo) em que o hipnotista explica o motivo de estar sempre com “a mesma roupa”.

No vídeo pré-gravado, Pyong disse que não gosta de gastar energia tomando decisões irrelevantes, como pensar com que roupa vai sair ou combinar. “Tem vários empresários que vestem a mesma roupa, como Mark Zuckerberg e Steve Jobs. É uma questão de economia de energia. Quanto mais energia você tem, melhores decisões você toma”, explicou.

“Uso a mesma camiseta por uma semana”, disse o “brother”. Ele justificou a afirmação citando como vantagem uma característica curiosa dos asiáticos: não possuem o gene responsável por produzir odor.