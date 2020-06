Embriagada, avó foge de Itapevi sem rumo com os netos, de 7 e 10 anos

Uma mulher de 46 anos foi apreendida enquanto tentava “fugir” de Itapevi, na última quinta-feira (11), com os netos, um menino de 10 anos e uma menina de sete. Alcoolizada, a avó foi abordada pelos guardas municipais em Jundiaí.

Segundo reportagem do “Jornal de Jundiaí”, a mulher teve dificuldade para explicar a situação aos guardas. No entanto, as crianças disseram que chegaram na cidade de trem e que estavam há muitas horas sem comer.

Com o desabafo das crianças, as pessoas que estavam no local compraram comida e água para elas. A menina chegou a desmaiar, precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi levada ao Hospital Universitário (HU).

No primeiro momento, os guardas suspeitaram de que as crianças sofriam maus-tratos da avó, mas a suspeita foi descartada após conseguirem ouvir a versão da mulher.

Segundo a avó, a mãe das crianças e filha dela era agredida pelo marido na residência onde moram, em Itapevi. Com medo de que as crianças fossem envolvidas na discussão, ela teria pego o trem e saído de casa sem rumo.

A mulher alcoolizada foi levada ao pronto atendimento central de Jundiaí e as crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar. Na sexta-feira (12), foram entregues à mãe, que foi localizada pela equipe da assistência social do HU.