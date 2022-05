Emerson França e Afonso Padilha levam shows de stand up a Barueri

O Centro de Eventos de Barueri receberá duas grandes apresentações de stand up comedy neste mês de maio. O primeiro será neste sábado (7), quando o humorista Emerson França sobe ao palco com o show “Vamos Rir 3 – O humor do rádio agora no teatro”.

No espetáculo com brilho e garantia de muitas risadas, Emerson França leva a caracterização de seus personagens, iluminação e trilha sonora divertida ao público. O show começa às 20h.

Já no dia 28 de maio (sábado), o comediante, roteirista, escritor e pagodeiro Afonso Padilha apresentará o sucesso de público “Afonso Padilha”. Ele aborda em seu show solo as diferenças, conflitos e comparações entre idades e gerações, sempre voltado às suas experiências pessoais. Até o momento haverá duas sessões: uma às 19h30 e outra às 21h.

Ingressos

Os ingressos de ambos os espetáculos estão à venda na bilheteria do Centro de Eventos de Barueri de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, por meio do telefone (11) 4168-6114 ou pela bilheteriaexpress.com.