Emidio apresenta plano de governo, diz que área da saúde é maior desafio e pretende congelar IPTU em Osasco

Na última sexta-feira (23), o candidato a prefeito de Osasco Emidio de Souza (PT) apresentou seu Programa de Governo. Entre uma série de propostas, ele destacou que o “maior desafio é a área da saúde”.

“Vou rever as terceirizações de Osasco. Podemos fazer parceria com instituições ligadas ao Hospital Albert Einstein, Hospital das Clínicas e a Escola Paulista de Medicina. Vou criar o Instituto da Mulher, nos moldes do Hospital Pérola Byington e o Hospital da Criança”, declarou o candidato.

Emidio declarou ainda que, se eleito, pretende retomar ações de combate às enchentes no Rochdale, a urbanização de favelas e projetos em prol do crescimento econômico de Osasco para alavancar a geração de emprego, trabalho e renda.

“Também vamos valorizar o servidor público da Prefeitura, os que trabalham na saúde e os professores. Tem servidor que recebe menos que um salário mínimo. Eu vou rever o plano de carreira dos professores, eu vou assumir novamente este compromisso com os professores”, disse o candidato a prefeito.

Emidio declarou ainda que, se eleito, vai congelar o valor do IPTU por quatro anos e construir mais duas novas UPAs, uma na zona norte e outra na zona sul, além de dobrar o número de médicos especialistas. “Se for difícil contratar esses médicos, nós vamos contratar os serviços na rede particular para termos o atendimento”, explicou.

Candidata à vice-prefeita de Emidio, Zélia Lucas (PT) também destacou seu compromisso com as mulheres e a população que vive na periferia da cidade. “O nosso Programa de Governo é muito consistente e tem três temas que não vou abrir mão, que são a questão racial, educação e a mulher”.