Emidio cobra que Icesp explique situação da radioterapia em Osasco

O deputado estadual Emidio de Souza (PT) enviou um ofício convocando o responsável pela direção do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), para prestar esclarecimentos à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa sobre a situação da radioterapia na unidade de Osasco.

O documento foi enviado ao presidente do Conselho Deliberativo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Tarcisio Eloy Pessoa de Barros Filho, que é responsável pelo Icesp.

“Em tempos de pandemia, precisamos de esclarecimentos sobre todos os investimentos e ações na área da saúde”, diz o deputado, que acusa a administração estadual de planejar o fim do serviço.

Publicidade

A partir de maio, a unidade deixará de oferecer radioterapia. No entanto, em fevereiro deste ano, o Instituto divulgou nota garantindo a retomada do atendimento na unidade logo após a instalação de novo equipamento e manutenção.

Emidio defende a permanência do serviço e diz que os serviços na unidade de Osasco devem ampliados. “Sou defensor do Sistema Único de Saúde (SUS) e estou trabalhando para que a radioterapia no Icesp de Osasco não só continue, como tenha condição de atender mais pacientes”, finaliza.