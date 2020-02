Emidio de Souza: Osasco, planejamento e progresso

A emancipação de Osasco completa hoje 58 anos e segue representando a visionária campanha dos “autonomistas” pelo desenvolvimento da região. Osasco é um poderoso centro comercial, industrial e de serviços do país.

A cidade que assumi como prefeito em 2005 tinha o 25º PIB do país. Quando deixei o posto, em 2012, ocupávamos a 11ª posição à frente da maioria das capitais brasileiras no ranking que mede a geração de riquezas das cidades.

O salto Econômico dado pela cidade e sua colocação no cenário nacional não foi obra do acaso. Foi alcançado com muito esforço e planejamento.

Dentre as ações mais importantes desse período, destaco a criação do Novo Código Tributário municipal que reduziu os impostos de mais de 90 setores; uma série de programas voltados para formação e qualificação profissional, a desburocratização na abertura e encerramento de empresas e um vigoroso investimento em infraestrutura estrutura viária.

Além das medidas citadas, lancei em 2012, no 45° aniversário do município, o “Projeto Osasco 50 anos” que teve o objetivo chamar a sociedade a planejar desenvolvimento de Osasco para os anos seguintes. Estabelecemos metas em todas as áreas , desde a diminuição do analfabetismo e da mortalidade infantil até o crescimento econômico e a ampliação das áreas verdes da cidade.

Velhos e novos problemas no entanto, continuar a desafiar a criatividade e a capacidade dos governantes. Enchentes, habitação, gargalos no trânsito, meio ambiente, Saúde, segurança e Educação.

Mais e melhores serviços públicos. Osasco e seu povo são de uma grandeza ímpar e, ao seu tempo, saberá superar cada um dos seus problemas e se tornar uma cidade cada dia melhor.