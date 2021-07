Emidio defende uso de câmera no uniforme de todos os policiais em São Paulo

O deputado estadual Emidio de Souza (PT) defendeu, nesta terça-feira (13), o uso de câmeras em uniformes de todos os policiais no estado de São Paulo. O comentário veio logo após o índice de letalidade chegar a zero em 18 Batalhões da Polícia Militar que implementaram a tecnologia no último mês.

“A notícia de que o uso de câmeras reduziu a letalidade policial em São Paulo é muito positiva. Esse é um importante passo na consolidação de um sistema de segurança mais transparente. Defendo que todos os policiais do estado usem o dispositivo”, escreveu o ex-prefeito de Osasco, no Twitter.

As câmeras começaram a ser implantadas no ano passado, logo após o anúncio do programa do governo estadual que previa a instalação de 3 mil dispositivos. Dos 18 batalhões que implementaram a tecnologia, 12 estão na capital e 8 estão distribuídos entre a Grande São Paulo e interior paulista. Para ampliar a iniciativa, o governo do estado pretende comprar outras 7 mil câmeras até o final do ano.

