Emidio diz que filiação de Alckmin ao PSB é grande passo para aliança que vai “derrotar Bolsonaro”

O ex-prefeito de Osasco e deputado estadual Emidio de Souza (PT), destacou a filiação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao PSB – Partido Socialista Brasileiro, nesta quarta-feira (23).

publicidade

“A filiação de Alckmin no PSB é um grande passo para a construção da aliança que vai derrotar Bolsonaro. No ato, o ex-governador foi certeiro ao dizer que Lula é quem melhor reflete a esperança do povo e que sua história de vida mostra o valor que ele dá para a democracia”, disse o petista, no Twitter.

O gesto de Alckmin, que saiu do PSDB, partido pelo qual ele ocupou quatro vezes o Palácio dos Bandeirantes, possibilita que ele seja o escolhido para ser o vice numa chapa encabeçada por Lula ao Palácio do Planalto.

publicidade

A aproximação de Alckmin com a esquerda começou ainda em 2021. É o que fica constatado em outra fala de Emidio, também em seu Twitter, em julho do ano passado: “Se perguntar aos paulistanos o que Alckmin fez, as pessoas lembram de algo. Idem para o Serra”, disse, dando trégua às animosidades em nome da coalizão.

A filiação de Alckmin no PSB é um grande passo para a construção da aliança que vai derrotar Bolsonaro. No ato, o ex-governador foi certeiro ao dizer que Lula é quem melhor reflete a esperança do povo e que sua história de vida mostra o valor que ele dá para a democracia. — Emidio de Souza (@EmidioDeSouza_) March 23, 2022