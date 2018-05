Emidio diz que vai “continuar o trabalho” de Marcos Martins

O pré-candidato a deputado estadual Emidio de Souza (PT), ex-prefeito de Osasco, diz que, na Assembleia Legislativa, vai manter as pautas defendidas por Marcos Martins (PT), que não vai concorrer à reeleição, de quem tem o apoio.

“Eu o apoio e espero que ele dê continuidade às minhas lutas”, disse Marcos Martins a Emidio durante lançamento da pré-candidatura, no dia 19. O ex-prefeito de Osasco declarou: “Fique tranquilo, Marcos. Eu vou continuar o seu trabalho”.

Ao apresentar sua pré-candidatura, Emidio enfatizou que vai defender o legado petista na cidade e lutar por recursos para Osasco e região. “Estamos empenhados em conquistar novamente uma cadeira na Assembleia Legislativa, porque sabemos que é muito importante para Osasco, ter representantes que lutem pelo município e tragam do governo do Estado recursos para a realização de obras que beneficiem a população”, disse. Ele ainda lembrou alguns feitos de sua administração como prefeito, entre 2005 e 2012.

Emidio falou ainda sobre seu trabalho na mobilização em defesa de Lula e ponderou que o ex-presidente é o único que poderá revogar as medidas do governo Temer contestadas por boa parte da população, como a reforma trabalhista. “Lula vai estar na urna no dia 7 de outubro. Nossa causa pelo Lula é o mais importante. Queremos que o povo se engaje nessa causa”.



Diversas lideranças do PT participaram da plenária promovida por Emidio. Entre eles, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o presidente do PT no estado e pré-candidato ao governo de São Paulo, Luiz Marinho, o vereador e pré-candidato ao Senado Eduardo Suplicy, e o ex-deputado e também pré-candidato ao Senado Jilmar Tatto.