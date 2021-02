Emidio pede suspensão de aulas em escola de Osasco com professor com covid-19

O deputado estadual e ex-prefeito de Osasco, Emidio de Souza (PT), informou, na tarde desta segunda-feira (8), que solicitou à Secretaria Estadual de Educação a suspensão do retorno às aulas presenciais na escola Ricardo Genésio da Silva, no Jardim Cipava II, após um professor testar positivo para a covid-19.

No Twitter, o deputado afirma que um professor da unidade escolar apresentou sintomas da covid-19 na terça-feira (2), enquanto participava do processo de planejamento para a retomada das aulas presenciais junto aos demais professores e a diretoria da escola. Na sexta-feira (6), o profissional da Educação testou positivo para a doença.

Hoje cedo enviei ofício por email ao secretário estadual de Educação @rossieli pedindo a suspensão das aulas na Escola Estadual Ricardo Genésio da Silva no Jardim Veloso, em Osasco. (+) Segue o fio — Emidio de Souza (@EmidioDeSouza_) February 8, 2021

“Nos dias 1 e 2, provavelmente já contaminado, o referido professor teve contato com os demais professores, funcionários e direção da escola durante as reuniões de planejamento. Com o retorno às aulas nessa segunda feira (8), esses mesmos professores terão contato com centenas de alunos sem saber se foram ou não contaminados anteriormente”, escreveu Emidio, na sequência de postagens.

O deputado afirma que a Diretoria de Ensino “foi comunicada” sobre o caso, mas teria optado por manter o retorno às aulas. “O secretário Rossieli Soares precisa tomar providências para evitar a propagação do vírus e salvar vidas. As aulas na Escola Estadual Ricardo Genésio da Silva devem ser suspensas”, cobra o parlamentar.

A partir desta segunda-feira (8), as escolas da rede estadual estão liberadas para retornar as aulas presenciais de forma híbrida, ou seja, parte do ensino online e outra parte presencial. Na fase amarela, como é o caso de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, a capacidade máxima permitida é de 70% dos estudantes em sala de aula.

Ocorre que nos dias 1 e 2/2, provavelmente já contaminado, o referido professor teve contato com os demais professores, funcionários e direção da escola durante as reuniões de planejamento (+) continua — Emidio de Souza (@EmidioDeSouza_) February 8, 2021