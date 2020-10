Emidio promete CEU no Rochdale

O deputado estadual Emidio de Souza (PT) iniciou sua campanha na disputa pela Prefeitura de Osasco com foco na zona Norte da cidade, com caminhadas e encontros com moradores e comerciantes da região.

O petista destacou realizações de suas duas gestões como prefeito, entre 2005 e 2012, e afirmou que entre suas propostas para caso seja eleito novamente está a construção de uma unidade do Centro de Educação Unificada (CEU) na zona Norte de Osasco.

“Meus programas, as minhas obras têm nome e endereço. Está na canalização do Rochdale, na UPA da Vila Menck, na UPA do Centro, na UPA do Jardim Conceição, no CEU do Munhoz, no CEU do Santo Antônio. O próximo CEU que eu gostaria de ter construído era exatamente no Rochdale. Eu vou construir um CEU no Rochdale”, afirmou Emidio durante caminhada no bairro.

Segundo ele, a estrutura dos CEUs é a mais eficaz para dar oportunidade para os jovens e tirar as crianças da rua. “Essa é a coisa que mais funciona para a criança ficar dentro da escola em tempo integral. Não é um dia, uma vez. É todo dia. Ela tem que ter acesso a esporte, a cultura, a lazer. O que não pode é ela ficar nas ruas”, afirmou.