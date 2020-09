Emidio realiza live com Haddad para discutir propostas para Osasco

Pré-candidato a prefeito de Osasco, o deputado estadual Emidio de Souza (PT) promove nesta quarta-feira (2) em suas redes sociais uma live com o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação Fernando Haddad, candidato petista à presidência em 2018.

O encontro virtual terá o tema “Os desafios de fazer uma Osasco mais forte e feliz na pós-pandemia”.

PV oficializa apoio a Emidio

Em convenção no domingo (6), o Partido Verde de Osasco vai oficializar seu apoio a Emidio na disputa pela Prefeitura de Osasco nas eleições municipais de novembro.

Publicidade

Deverão marcar presença na convenção o presidente nacional da legenda, José Luiz de França Penna; o médico sanitarista Eduardo Jorge, que já foi candidato à presidente da República; e os presidentes locais do PT e PTB, Aluísio Pinheiro e Silvio Neves, entre outros.

“Diferente dos anos passados, decidimos realizar virtualmente a convenção no sentido de evitar aglomeração e, com isso, contribuir para evitar a transmissão da Covid-19, que em Osasco alcança índice assustador”, aponta o presidente do PV de Osasco, Carlos Marx, que foi secretário municipal de Meio Ambiente durante as duas gestões de Emidio como prefeito de Osasco (2005-2012).