Nessa sexta-feira, 1º de abril, o ex-prefeito de Osasco e deputado estadual Emidio de Souza (PT) recebe Gleisi Hoffmann, deputada federal pelo estado do Paraná e presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores.

A live, denominada “Encontro do Mandato”, começa às 18h30 e será transmitida pelo Facebook do deputado. Os interessados em participar via zoom devem enviar mensagem para (11) 94266-9288 ou acesse pelo link https://bit.ly/WhatsAppDoEmidio.