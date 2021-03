Emidio recomenda suspensão de deputado acusado de assediar colega na Assembleia Legislativa

Relator do processo no qual a deputada estadual Isa Penna (PSOL) acusa de assédio o colega Fernando Cury (Cidadania), o deputado osasquense Emidio de Souza (PT) recomendou, seu relatório no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa (Alesp), a suspensão do mandato do parlamentar por seis meses.

“O fato em análise causou imensos danos à imagem a vida e a dignidade da representante, deputada Isa Penna, razão pela qual proponho a esse egrégio Conselho que seja aplicada ao representado, deputado Fernando Cury, a pena de suspensão de seu mandato parlamentar pelo prazo de seis meses na forma do inciso III do artigo 7º do Conselho de Ética”, diz o relatório de Emidio sobre a acusação de assédio na Assembleia Legislativa.

“Proponho ainda que nesse período seja suspensa a percepção de qualquer subsídio pelo parlamentar e vantagens dele decorrentes. Indico ainda que a Mesa Diretora da Assembleia e seu colégio de líderes coloquem em votação as proposições parlamentares que visem ampliar a proteção as mulheres contra todo tipo de violência”, acrescenta Emidio.