Emidio tenta barrar homenagem a Maurício Souza

O deputado estadual Emidio de Souza (PT) está tentando barrar a homenagem que a deputada estadual Letícia Aguiar (Progressistas) indicou ao ex-jogador de vôlei, Maurício Souza (PL), o Colar de Honra ao Mérito Legislativo do Estado de São Paulo.

Emidio, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, afirmou que “homenagear homofóbicos apequena a imagem da Alesp”.

“Lamentável que deputados bolsonaristas em vez de homenagear pessoas que têm se destacado ajudando as pessoas a ter comida na mesa, se preocupam em homenagear quem destila ódio e preconceito. Enviei ofício ao presidente da Alesp pedindo veto a essa proposta de homenagem”, disse Emidio.

Maurício Souza foi demitido do Minas Tênis Clube no ano passado por comentários homofóbicos nas redes sociais devido ao fato da DC ter declarado que o filho do Super Man era bissexual.

Para a deputada, Souza merece a homenagem. Já Emídio diz que vai pedir para a presidência da Casa barrar a honraria.