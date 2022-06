Emidio vai coordenar programa de governo de Haddad em São Paulo

O ex-prefeito de Osasco e deputado estadual Emidio de Souza coordenará o programa de governo do pré-candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo de São Paulo, Fernando Haddad.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (14), durante o lançamento da #FalaSP, plataforma que vai colher propostas para o plano de governo que o PT vai apresentar à população. “O Fernando Haddad me convidou e eu tenho muito orgulho de assumir a coordenação do programa de governo. Esse programa está sendo construído a muitas mãos, muitas cabeças, de todas as áreas, de gente do PT, de gente do PV, gente do PCdoB, de companheiros da Rede”, afirmou Emidio.

Realizado na capital, o lançamento contou com a presença de representantes do PT, PV, PCdoB, Psol e Rede Sustentabilidade, partidos que já sinalizaram apoio à pré-candidatura de Haddad ao governo estadual.

Defendendo participação, Emidio frisou que as pessoas devem acessar a FalaSP e dizer o que pensam, contribuindo com o programa de governo. “Em agosto, nós vamos apresentar para São Paulo o melhor dos programas de governo para o povo do Estado decidir. O melhor dos candidatos nós já temos. Nós teremos também o melhor programa de governo”, disse.

#FalaSP

Plataforma colaborativa, a Fala SP é um site que já está disponível no ar (falasp.com). “Abrimos essa plataforma para toda a sociedade, o cidadão mais humilde vai poder participar e será ouvido”, destacou Haddad.

O portal apresenta as algumas propostas consolidadas, que estão dividas em três eixos: São Paulo da Inovação e do Desenvolvimento Sustentável; São Paulo das Oportunidades e Direitos; e São Paulo da Gestão Regional e Governança Participativa e Transparente. Nesses eixos, o cidadão encontra as diretrizes que Haddad pretende adotar nas mais diversas áreas.

A FalaSP disponibiliza um espaço para que os cidadãos possam opinar, por meio dos comentários, sobre o que quer ver mudado ou melhorado sobre os temas propostos.