Emoção marca o Casamento Comunitário em Osasco | veja fotos

Emoção, alegria e beleza marcaram a 25ª edição do Casamento Comunitário de Osasco, no sábado (25), no ginásio da Fito, que foi decorado e ambientado para o evento. A movimentação começou às 5h com a preparação – maquiagem e cabelo – das noivas, que estavam ansiosas com a cerimônia, que teve início às 9h.

Às 7h, os 138 casais que participariam da cerimônia formaram uma fila para que pudessem fazer as fotos ao lado dos padrinhos, o prefeito Rogério Lins e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins.

Depois das fotos, eles entraram no ginásio ao som da marcha nupcial entoada pela Orquestra Sinfônica do Conservatório Musical Villa Lobos.

O Casamento Comunitário

A 25ª edição do Casamento Comunitário de Osasco promoveu a união conjugal de 243 casais, dos quais 138 participaram da cerimônia. Os demais regularizaram a situação junto ao Cartório.

Os casais foram representados pelo casal diligente Hugo Rogério de Souza Santos e Ângela Conceição de Araújo, ambos de 35 anos, que estão juntos há 12 anos e tem três filhos: Ana (9 anos), Clarice (3) e Enrico (7 meses). O casal se conheceu após Ângela ficar viúva. Apresentados por uma amiga em comum, Hugo disse que foi amor à primeira vista.

A cerimônia foi celebrada por Gilson Biondo, que utilizou uma passagem do Apóstolo Paulo sobre o amor para marcar a união dos 138 casais. “Ainda que eu falasse a língua dos homens ou até mesmo dos anjos, mas não fosse capaz de amar os outros, não seria mais do que um instrumento de fazer barulho. O amor é paciente e bondoso. Não é invejoso, nem orgulhoso; não é arrogante, nem grosseiro. O amor não exige que se faça o que ele quer. Não é irritadiço e dificilmente suspeita do mal que os outros lhe possam fazer. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, tem sempre esperança e persevera em todas as circunstâncias”.

“Se foi esse amor que os uniu, que ele permaneça todos os dias em suas vidas. Há tantas histórias aqui de superação; superação de problemas financeiros, de compatibilidade, mas vocês venceram e estão realizando um sonho. Vão deixar uma história silenciosa que servirá como exemplo para seus filhos e netos”, disse o celebrante.

Árvore da felicidade

Como exemplo do amor, ele colocou uma árvore da felicidade em frente ao casal, entregando-lhes potes com terra para que colocassem no vaso e, na sequência, regadores para que molhassem a terra. “O amor é como uma semente, que precisa ser adubada e regada para que possa florescer”, ensinou. Depois, ele pediu ao casal diligente que se manifestasse.

“Agradeço ao prefeito Rogério Lins e a primeira-dama Aline Lins por realizar a nosso sonho. Nós estamos juntos há 12 anos e graças a Deus vocês proporcionaram a legalização da nossa união”, disse Hugo Rogério. “Gostaria de deixar um recado a todos os casais: não desistam diante das dificuldades”, disse Ângela Conceição. Na sequência houve a troca de alianças entre os casais.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, bastante emocionada falou sobre a alegria em organizar o Casamento Comunitário. “É muito gostoso, muito emocionante porque vejo o semblante de alegria de todos vocês. Hoje estamos aqui para celebrar a confiança, o companheirismo, a esperança e o amor, porque o casamento é a união de tudo isso. A caminhada exige dedicação. Que vocês tenham força e perseverança para caminhar juntos”.

O prefeito Rogério Lins falou sobre a instituição da família. “Hoje estamos fortalecendo a principal instituição, que é a família. É um dia muito especial para todos nós. O matrimônio traz muitas coisas: tem desafios, tem batalhas. Você terá, a partir de hoje, um aliado para travar suas batalhas. É muito bom ter alguém ao nosso lado para nos animar. A aliança unifica, fortalece e funciona como uma blindagem impenetrável para as batalhas que enfrentamos. Parabéns a vocês”.

Após a cerimônia do Casamento Comunitário de Osasco, os noivos receberam presentes e a foto oficial. Seus convidados ganharam pedaços de bolo.