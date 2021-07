Emoção marca voo inaugural exclusivo de turismo religioso ao Vale do Paraíba

O voo inaugural da parceria entre as operadoras Turismo da Fé e Senator Tour Operator com a OMNI Aviation, que oferece fretamentos exclusivos para destinos de turismo religioso, foi marcado por emoção entre os participantes.

publicidade

Na segunda-feira (26), ao pousar no Aeroporto de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, a aeronave ATR-42-500 foi recebida com jatos d’água no tradicional batismo da aviação, com o significado de bênçãos aos passageiros.

O grupo de cerca de 20 pessoas que embarcou no Rio de Janeiro foi recebido no aeroporto paulista pelo padre Antonio Maria e por autoridades municipais. A bordo, juntamente com operadores e agentes de viagens, também estava uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, a santa padroeira do Brasil.

publicidade

Após a recepção, os participantes do voo realizaram um city tour pelos principais pontos turísticos de São José dos Campos, que incluiu uma visita ao Memorial Padre Rodolfo Komorek. No final da tarde, o grupo seguiu para a cidade de Aparecida. O retorno ao Rio de Janeiro aconteceu na terça-feira (27).

Inicialmente, além do Rio de Janeiro, os fretamentos do Turismo da Fé também terão voos partindo de Brasília e de Belo Horizonte (Aeroporto da Pampulha). Outros destinos nacionais serão anunciados pelas companhias em breve.

publicidade

Os roteiros levarão os turistas de diversas partes do país para destinos religiosos da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, entre eles os santuários de Aparecida, Frei Galvão (Guaratinguetá) e a Comunidade Canção Nova (Cachoeira Paulista).

Pacotes, serviços e diferenciais

As duas operadoras trabalham com grupos de todas as regiões com destino ao Santuário de Aparecida, no interior paulista. A proposta do novo projeto é que cada um dos fretamentos seja exclusivo, com a opção, inclusive, personalizar a aeronave a pedido da agência de viagem.

Os pacotes incluem duas, três ou mais noites de hotel com meia pensão (café da manhã e jantar), transfers de chegada e saída, ingressos para as atrações no Santuário e passeios acompanhados por um guia. A bordo os clientes terão serviço com refeições quentes, além de ganharem uma garrafa de água exclusiva de Aparecida (no formato da santa padroeira do Brasil) e uma nécessaire.

O pacote de duas noites, partindo do Rio de Janeiro para São José dos Campos, com destino a Aparecida, é vendido a partir de R$ 1.499, que pode ser pago em até 12 vezes no cartão de crédito.

Mais informações podem ser consultadas com Edvaldo Rodrigues, da Turismo da Fé, por meio dos telefones (11) 94219-6172 ou (12) 99683-9672 (WhatsApp), e Carlos Henrique Dezen, da Senator Tour Operator, no telefone (11) 98335-1880.

NO TEATRO ASPRO// Flávio Venturini se apresenta em Osasco com meia entrada para quem tomou vacina