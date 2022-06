Empreendedores de Barueri podem se inscrever em programa gratuito sobre exportação

A Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict) da Prefeitura de Barueri, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, está com inscrições abertas para o programa Exporta SP.

publicidade

O programa é gratuito e conta com 150 vagas para empresas paulistas de micro, pequeno e médio portes que desejam aprender a exportar ou incrementar suas vendas no exterior.

A capacitação vale para os setores industriais, serviços, agronegócios e startups de Barueri.

publicidade

O período de inscrição vai até o dia 17 de junho. O programa tem início em julho.

A capacitação tem duração de quatro meses e aborda temas como inteligência comercial, formação de preços, adequação de produtos e serviços, planos de negócios, marketing e vendas. Todos os temas são ministrados por especialistas da Fundação e Instituto de Administração (FIA).

publicidade

Os empreendedores inscritos no programa terão a oportunidade de participar de workshop e acessar a plataforma online de conteúdo AVA (Ambiente Virtual de Aula), que utiliza o Canvas como ferramenta de negócios.

Para saber mais sobre o programa, os interessados podem acessar o site do InvestSP e para se inscrever o candidato deve acessar o formulário de inscrição e verificação da maturidade exportadora.