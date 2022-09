Empreendedores de Carapicuíba poderão se inscrever na cidade para a Feira do Empreendedor 2022

Empreendedores de Carapicuíba poderão se inscrever na cidade para a Feira do...

Estão abertas, até o dia 6 de outubro, as inscrições para a Feira do Empreendedor 2022, que será realizada na São Paulo Expo.

publicidade

Os empreendedores de Carapicuíba poderão se inscrever na cidade. Para se inscrever, o expositor interessado em participar deverá comparecer na Estrada Ernestina Vieira, 149 – Ganha Tempo (Plaza Shopping) até o dia 6 de outubro, das 9h às 15h30, de segunda a sexta-feira.

A feira, que é considerada um dos maiores eventos de empreendedorismo do mundo, tem por objetivo oferecer suporte e soluções para o empreendedor enfrentar os desafios do dia-a-dia e também inspirar aqueles que desejam abrir um negócio próprio, além de promover a geração de negócios e muito networking. Em 2022, a Feira do Empreendedor abordará o tema “Empreender sem limites”.

publicidade

A cidade irá participar no dia 10 de outubro. Para mais informações o telefone é o 4167-6222.