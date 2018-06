Emprega São Paulo encerra a semana com mais de 4 mil vagas ofertadas

O programa Emprega São Paulo/Mais Emprego, agência de empregos pública e gratuita gerenciada pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), ofereceu nesta semana 4.420* oportunidades em todo o estado, de acordo com dados oficiais.

Publicidade

Para ter acesso às vagas e aos programas de qualificação da SERT, basta acessar o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br, criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.

Desde a implantação do Emprega São Paulo, em agosto de 2008, o programa ajudou a recolocar no mercado de trabalho mais de 700 mil trabalhadores, segundo dados oficiais. O sistema conta com um banco de 3,5 milhões de currículos cadastrados.

Para mais informações sobre o Emprega São Paulo/Mais Empregoe outras ações da SERT, acesse: www.empregasaopaulo.sp.gov.br.

* O SISTEMA É ON-LINE E AS VAGAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO.