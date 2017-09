Emprega São Paulo tem mais de 5 mil vagas abertas

O programa Emprega São Paulo/Mais Emprego oferece 5.215 oportunidades nesta semana no estado de São Paulo.

Publicidade

Entre as mais ofertadas estão às oportunidades para atendente de lanchonete, operador de telemarketing receptivo, auxiliar de limpeza, operador de linha de produção e vendedor.

O Emprega São Paulo/Mais Emprego é uma agência de empregos pública e gratuita. O programa é gerenciado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Para manifestar interesse nas vagas, basta acessar e se cadastrar em www.empregasaopaulo.sp.gov.br. Caso prefira, é possível se candidatar também ao comparecer com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho em um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). Veja aqui a lista de regionais do PAT do estado e encontre o endereço mais próximo.

O Emprega São Paulo conta com mais de 3,5 milhões de currículos em seu banco de dados. Implementado em agosto de 2008, o programa já colaborou diretamente com a recolocação de 700 mil trabalhadores no mercado de trabalho.