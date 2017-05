O programa Emprega São Paulo/Mais Emprego é uma agência de empregos pública e gratuita gerenciada pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), que tem parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Para esta semana, estão disponíveis 3.821 vagas de trabalho para o estado.

Dentre as mais ofertadas, há oportunidades para atendente de lanchonete, operador de telemarketing receptivo, auxiliar de limpeza, operador de linha de produção e vendedor.

Para ter acesso às vagas e aos programas de qualificação da SERT, basta acessar o site EmpregaSãoPaulo, criar login, senha e informar os dados solicitados.

Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.

Desde a implantação, feita em agosto de 2008, o programa já recolocou no mercado de trabalho mais de 700 mil trabalhadores.

O sistema conta com um banco de 3,5 milhões de currículos cadastrados e oferece oportunidades aos candidatos.

Aprendiz Paulista tem 5 vagas em Cotia

Coordenado pela SERT, o programa Aprendiz Paulista é exclusivo para promover a vivência e inserir os alunos dos cursos técnicos do Centro Paula Souza (Etecs) no mercado de trabalho. Também para esta semana, estão disponíveis um total de 44 vagas, cinco elas para o curso de logística em Cotia.