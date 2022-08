Empresa abre 40 vagas temporárias de conferente em Itapevi

Uma empresa do segmento alimentício está com 40 vagas temporárias abertas para conferente em Itapevi. As oportunidades foram divulgadas pela consultoria de soluções de recursos humanos ManpowerGroup.

O nome da empresa e o salário não foram informados. Já os benefícios oferecidos aos colaboradores são: cesta básica, fretado e refeitório no local.

Os requisitos exigidos são ter o ensino médio completo, disponibilidade para atuação nos turnos da manhã, tarde ou noite e residir em Itapevi e região. Ter vivência em logística, conhecimento em carregamento, conferência, armazenagem, separação via coletor e sistema picking, será diferencial. Além disso, é desejável conhecimento de pacote Office.

Na função de conferente o colaborador exercerá atividades de expedição e separação de produtos, registro de incidentes operacionais, conferência das condições dos veículos de carregamento de materiais ou insumos, entre outras.

Como se candidatar às vagas de conferente em Itapevi:

Os interessados podem se inscrever até quinta-feira, 18 de agosto, no site da ManpowerGroup (https://vagas.manpowergroup.com.br/vaga/51187/vaga-para-conferente-regiao-de-itapevi), onde estão disponíveis mais informações sobre as oportunidades.

