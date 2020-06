Empresa abre vagas de emprego para atendimento ao cliente em Osasco

A empresa TTEC abriu esta semana dez vagas para atendimento ao cliente (retenção) em Osasco. O salário é de R$1.169,57 mais vale transporte, vale-refeição ou vale alimentação. A jornada de trabalho é em escala 6×1 para o período tarde/noite.

Entre os benefícios pagos aos trabalhadores a serem contratados estão: assistência médica e odontológica, auxílio creche, seguro de vida e parcerias com universidades, escolas de idiomas e academias.

Os candidatos devem ter ensino médio completo; experiência com retenção e vendas, preferencialmente em call center; boa dicção, bom vocabulário e ortografia; e fácil acesso a Osasco, entre outros requisitos.

Publicidade

A empresa ressalta sua filosofia de apoio à diversidade: “Nós não só aceitamos as diferenças das pessoas, nós as abraçamos! Tem tatuagens ou gosta de usar gravata-borboleta? Ótimo. Tem filhos? Entendemos. É um veterano ou veterana de guerra? Nós valorizamos a sua experiência. É cadeirante? Incrível. É um membro da comunidade LGBT? Estaremos ao seu lado na Parada do orgulho LGBT. Não importa o que diferencia você dos demais, nós valorizamos essa diferença. Consideramos a nossa diversidade um dos nossos maiores pontos fortes, porque nos permite ver as coisas de diferentes perspectivas e trazer valor para a empresa de nosso próprio jeito”, diz a TTEC em seu site.

Como se candidatar às vagas de emprego:

Os interessados nas novas vagas de emprego na TTEC em Osasco podem se candidatar no site Vagas.com, onde as oportunidades foram publicadas pela empresa nesta terça-feira (16). Clique aqui para cadastrar o seu currículo.